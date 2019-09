Albisola Superiore: domenica 29 settembre l’edizione 2019 dello “Yoga and holistic fest”

A seguito del rinvio per allerta meteo, domenica 29 settembre dalle ore 9 alle ore 20 si svolgerà l’edizione 2019 dello “Yoga and holistic fest” nella splendida cornice del Parco dell’Accoglienza – Santuario N.S. della Pace di Albisola Superiore a cura del Dipartimento di scienze e tecniche olistiche con il suo referente Yoga Patrizio Lai, in collaborazione con INDACO eventi, patrocinato dal Comune di Albisola Superiore – Assessorato al Turismo e World Yoga Alliance (WYA).

“Abbiamo scelto questo spazio perché lo riteniamo il luogo d’eccellenza per la meditazione e le discipline olistiche ad essa collegate. Un grande polmone verde dove si avvicenderanno, con un programma prestabilito, scuole ed associazioni nonché professionisti dei vari settori ed esperti in materia di salute e benessere. Quindi NON SOLO YOGA !” così spiega Laura Chiara Filippi dell’agenzia Indaco di Savona che coordinerà l’evento.

La manifestazione rappresenta un importante appuntamento per tutte le età con momenti di incontro dedicati ai bambini, agli adulti, agli sportivi e a tutti coloro che desiderano trascorrere una semplice ma preziosa giornata a contatto con la natura.

L’ingresso e la partecipazione a tutti gli eventi (lezioni di gruppo, momenti d’incontro, laboratori, conferenze, concerti) sono a titolo gratuito.

Importanti sponsor quali: Decathlon Albenga-Savona e l’Azienda H2o di Savona, affiancano e supportano l’evento.