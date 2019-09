Albenga, il Liceo G.Bruno in prima linea per la Settimana della Gentilezza

Sta per volgere al termine la "Settimana della Gentilezza" ed è il momento di fare i primi bilanci. Diversi gli eventi che hanno visto coinvolti bambini, ragazzi e cittadini di tutte le età. Il Liceo G.Bruno di Albenga è sceso in prima linea durante queste giornate e molte classi hanno partecipato ad eventi dai quali sono scaturiti importanti momenti di riflessione.

Spiega Marta Gaia consigliere del Comune di Albenga: "Ho avuto modo di parlare con i ragazzi e con gli insegnanti che voglio ringraziare per la grande collaborazione così come vorrei ringraziare la dirigente scolastica dottoressa Barile.

Tra le attività che sono entrate maggiormente nel cuore dei ragazzi ci sono state quelle relative a "Puliamo il Mondo".

Purtroppo, come abbiamo visto, parte del loro lavoro è stato vanificato dall'opera di alcuni vandali in Piazza Europa.

Da quanto è avvenuto è scaturita rabbia e un senso di impotenza nei ragazzi, ma queste emozioni sono state convogliate in un momento di riflessione importnate. Insieme agli insegnanti è stato avviato un percorso di dialogo e condivisione che ha portato a valutare i comportamenti, prima altrui e quindi i propri. Si è arrivati a considerare come spesso, alcuni gesti che possono essere sottovalutati da parte di chi li pone in essere, come ad esempio pasticciare il banco di scuola, possano portare, nei confronti di chi ogni giorno si adopera per pulire come i bidelli, un senso di rammarico pari a quello provato da loro in questa situazione".

"I ragazzi hanno capito il valore della cosa pubblica e l'importanza di preservarla e prendersene cura. Anche se Piazza Europa è stata di nuovo imbrattata, possiamo dire che Puliamo il Mondo ha ottenuto un ottimo risultato ed ha lanciato un messaggio forte percepito dalla cittadinanza e, sopratutto, dai ragazzi che hanno partecipato a quelle giornate " conclude Marta Gaia.

Ricordiamo che domani mattina le attività legate alla settimana della Gentilezza continueranno con il Laboratorio sulla differenziata in Piazza dei Leoni curato dalla Polizia Locale di Albenga e dalla Sat. Appuntamento alle ore 10,00.