Anche a Savona pomeriggio all'insegna del Fridays For Future, ma la piazza non si riempie (FOTO e VIDEO)

A Savona c'è stato bisogno della giustificazione del ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti per partecipare alla giornata per il clima Fridays For Future.

300 giovani savonesi di tutte le età (pochi rispetto a molte altre piazze italiane) si sono ritrovati questo pomeriggio in piazza Sisto per sostenere la battaglia della svedese Greta Thumberg.