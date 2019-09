Autostrada dei Fiori: tra il 30 settembre e il 1°ottobre chiusura notturna della A6

Comunicato alla clientela di Autostrada Dei Fiori SpA :

TRONCO A6

Per l’esecuzione di lavori sul viadotto Prato Rosso si rende necessario procedere alla seguente chiusura notturna dell’autostrada A6 Torino – Savona, in provincia di Savona.

IN DIREZIONE SAVONA

La tratta compresa tra gli svincoli di Altare e Savona sarà chiusa:

- dalle ore 22:00 del 30 settembre 2019 alle ore 06:00 del 1°ottobre 2019.

Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso la stazione di Savona.

TRONCO A10

Per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti, il servizio di rifornimento dell’area di Servizio di Rinovo Nord sarà sospeso dalle ore 22.00 di martedì 24 settembre 2019 a lunedì 2 dicembre 2019.

Ci scusiamo per i disagi che quanto sopra può comportare e invitiamo a consultare le informazioni sul traffico in tempo reale disponibili sul nostro sito internet, sulla nostra pagina Facebook all’indirizzo www.facebook.com/AutostradaDeiFiori o all’occorrenza a contattare il nostro Centro Operativo di Controllo al numero 011 6650311 per il tronco A6 o al numero 0183 7075330 per il tronco A10