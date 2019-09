Cisano sul Neva e Zuccarello: "Il nostro primo Friday for Future" (FOTO e VIDEO)

I Comuni di Cisano sul Neva e di Zuccarello celebrano oggi il loro primo "Friday for Future".

In questo caso, però, alle motivazioni di carattere globale che stanno accomunando tutto il pianeta (il global warming e il conseguente scioglimento dei ghiacciai, la deforestazione, l'overshoot day, cioè l'esaurimento delle risorse necessarie al pianeta per un anno prima della fine dello stesso, solo per citare i più comuni esempi), si uniscono tematiche di respiro più locale.

E la parola "respiro" non è affatto casuale: da tempo, infatti, gli abitanti del comprensorio delle Valli Neva e Pennavaire lamentano il forte miasma da bitume che penetra nelle case, nei terrazzi, dalle finestre di tutta la vallata e, di conseguenza, nei polmoni degli occupanti.

Abbiamo chiesto ad alcuni dei pacifici e civilissimi manifestanti le loro ragioni. Ecco i video.

Giuliano Ratti, portavoce:

Sarah Stats, portavoce :