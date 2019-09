Finale Ligure restaura i portici di piazza Vittorio Emanuele II

Piazza Vittorio Emanuele II è il cuore della movida di Finale Ligure. Centro nevralgico di eventi estivi e non solo; luogo di concerti e manifestazioni internazionali come quelle che la vedono protagonista proprio in questi giorni con il Trofeo delle Nazioni. Ma non è solo questo.

E' prima di tutto Storia. Qui sorgono infatti tra i più antichi palazzi nobiliari finalesi, risalenti al 1600, e sotto di questi, portici con una antica graniglia risalente agli anni 20. Zona di passaggio obbligato, frequentata da centinaia di persone ogni giorno. Nel tempo la pavimentazione si è logorata dai continui passaggi e dagli anni che passano per tutti e per tutto.

Pubblico e privato hanno quindi deciso di porre rimedio con un intervento congiunto (finanziato al 50% tra Comune e privati proprietari degli immobili soprastanti, a tutti gli effetti titolari dei portici gravati da un consolidato utilizzo pubblico).