Loano, il sogno del nuovo indirizzo di studi "Sistema Moda" dell’Istituto Falcone è diventato realtà

Al via a Loano il nuovo indirizzo di studi “Sistema Moda” presso l'Istituto Falcone. Commenta il consigliere provinciale Eraldo Ciangherotti: "Sono sempre più soddisfatto del mio lavoro di politico, perché la Provincia di Savona, di cui sono consigliere delegato all’istruzione oramai da 4 anni, ha attivato con la Regione Liguria anche questo indirizzo scolastico, il primo nella nostra intera riviera ligure".

"Il mio grazie va prima di tutto al governatore Giovanni Toti, all’Assessore regionale all’istruzione Ilaria Cavo e al consigliere regionale Angelo Vaccarezza per aver sempre soddisfatto, in questi 5 anni, tutte le mie richieste di attivazione di nuovi percorsi formativi per le nostre scuole secondarie superiori della provincia di Savona - prosegue - All’istituto Giovanni Falcone di Loano, 29 alunni “primini”, di cui 27 ragazze e 2 ragazzi, questa mattina hanno tagliato il nastro virtuale di questo nuovo corso di studi della scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, che porta al conseguimento di un diploma equipollente di istruzione superiore per accedere anche a tutte le facoltà universitaria".

"Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la lungimiranza del dirigente scolastico Ivana Mandraccia che assieme al vicesindaco di Loano Luca Lettieri ha lavorato per avviare tutta la procedura burocratica - conclude - Agli alunni, alle famiglie e a tutti gli insegnanti ho promesso che da oggi lavorerò con il vicepresidente della Provincia Franco Bonasera per reperire i fondi necessari a ristrutturare il terzo piano dell’Istituto Falcone, in modo da creare maggiori spazi didattici per gli alunni".