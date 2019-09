Incidente di Altare: terminate le operazioni di recupero della motrice, tratto autostradale ancora chiuso

Terminate attorno alle 13:30 di oggi le operazioni di recupero di un autoarticolato che ha perso la cabina a seguito di un impatto contro il guardrail. L'episodio si è verificato attorno alle 11 di questa mattina sul tratto di autostrada A6 Savona-Torino "La Verdemare" nel tratto compreso tra Altare e Savona.

Non facili le operazioni di risoluzione del problema: è stato necessario mettere in azione tutte le risorse possibili da parte dei Vigili del fuoco in quanto, nell'impatto, la motrice del veicolo si è distaccata dal rimorchio, precipitando giù da una scarpata.

In tutto questo, miracolosamente illeso il conducente. A partire dalle 12 è stato chiuso, proprio a causa della complessità delle operazioni, il tratto di A6 tra lo svincolo di Savona/Zinola e il casello di Altare.