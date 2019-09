Tamponamento fra furgone e camion sulla Torino-Savona prima di Millesimo, una persona incastrata in codice rosso

Per cause in corso di accertamento, un camion e un furgoncino si sono tamponati questa mattina sull'autostrada A6 Torino-Savona. L'incidente si è verificato intorno alle 6.17, al km 95, a circa 2 km dall'uscita di Millesimo, direzione Savona.

Grave il conducente del furgoncino, rimasto incastrato tra le lamiere. L'uomo, in codice rosso ma cosciente, è stato affidato alle cure dell'emergenza sanitaria. Sul posto i vigili del fuoco con squadre da Mondovì, Ceva e Savona.

L'autostrada è rimasta chiusa per quasi un'ora in direzione Savona con uscita a Ceva. Alle 7.10 è stata riaperta, con il traffico che defluisce sulla corsia di sorpasso.