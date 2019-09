Il pericolo del gioco d'azzardo patologico non viene dalla rete ma dalle VLT

Si continua a demonizzare il gioco d'azzardo online ma il mostro si cela nelle stanzette appartate di alcuni bar o di altri esercizi commerciali e si chiama VLT. Nonostante sia in atto una dura azione di contrasto al gioco d’azzardo patologico da parte del nostro governo, a quanto pare l'unico obiettivo è quello di offrire prodotti ampiamente regolamentati dallo Stato nel comparto del gioco pubblico, tramite un canale distributivo di operatori qualificati, andando a confinare invece l'offerta di gioco incontrollata e illecita. Ma in questo modo, secondo alcuni esperti il problema non è ancora risolto, infatti sarebbe opinabile fare anche una netta distinzione tra slot machine online e VLT e mettere in campo delle procedure per ottenere la certificazione dei casinò online da parte degli operatori e i controlli costanti effettuati dall’assistenza tecnica per evitare truffe e riciclaggio di denaro.

L'unica strada percorribile per proteggere i ludopatici è l'identificazione

La Commissione Europea ha avviato una procedura che prevede che dal 1° gennaio 2020, per giocare sia alle slot machine online che alle VLT sia obbligatoria la tessera sanitaria. Si tratta di un provvedimento chiaro e sicuro che consentirà di monitorare ogni giocatore in base all'età ed alla frequenza di gioco. Inoltre è stato approvato anche il decreto voluto dal MEF che prevede la sostituzione degli attuali apparecchi e l’introduzione, sul mercato, di quelli di ultima generazione. Tutte le slot che non consentiranno questa identificazione dovranno essere rimosse dagli esercizi commerciali con effetto immediato. Questi apparecchi per essere ritenuti legali dovranno disporre di un proprio numero di concessione, che testimonia che la slot è stata approvata e rispetta i regolamenti imposti da AAMS.

Si parla di Payout e differenze tra VLT e slot online

Per payout si intende la percentuale di pagamento che si ottiene da una slot machine da bar, o virtuale, rispetto alla somma giocata. Dall'anno scorso il valore del payout delle VLT è stato abbassato, dal 70 al 69%, mentre per le slot online la situazione non è cambiata ed è addirittura migliorata, in quanto, il payout nelle slot AAMS si attesta sul 90%. E' anche utile sapere che ogni slot machine online a differenza delle VLT che troviamo negli esercizi commerciali o nei bar, ha in allegato un regolamento completo che descrive in modo dettagliato il suo funzionamento e gli elementi che rendono il gioco chiaro e trasparente per il giocatore. Si tratta di una semplice differenza che penalizza le VLT rendendole una vera piaga per la salute pubblica.