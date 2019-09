Millesimo, Caarteiv raddoppia con "Da Castello a Piazza" per il Tartufo

La Caarteiv di Millesimo annuncia che “Da Castello a Castello”, prosegue con “Da Castello A Piazza” festeggiando il Tartufo in Arte, con mostra d’arte contemporanea al Castello Del Carretto, e fotografica storica e aeronautica in piazza Italia 5, sede Caarteiv, dedicata ai Centurione Scotto e Cattaneo di Belforte e loro Castello / Monastero, dal 26 al 29 settembre (10:00-19:00).

Sono disponibili in sede Caarteiv i libri storici sugli scrittori internazionali Aldo Capasso e Florette Morand, presentati in esclusiva il 22/9/19, e sul capitano della Regia Aeronautica Vittorio Centurione Scotto e sua famiglia nobiliare, nonché del loro Castello, in origine Monastero S.Stefano, pubblicati in trilogia con il romanzo il 23/9/18, tutti redatti da Simona Bellone pres. Caarteiv.

Sono protagoniste della mostra Caarteiv al Castello Del Carretto, le pittrici Marialaura Canaparo di Cairo Montenotte, Ramona Arnello di Rocchetta Cairo, Simona Bellone di Millesimo, ed un posto speciale è dedicato in memoria di Marcella Rebora di Cairo Montenotte.

Ogni altra informazione è reperibile sul sito www.caarteiv.it pagina Facebook “Associazione Culturale Caarteiv” o a richiesta a: simona.bellone@gmail.com