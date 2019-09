Una nuova scuola di MTB a Loano grazie all'associazione Krav Maga Parabellum

Il maestro Roberto Peluffo sarà il responsabile di questo nuovo settore, nato dopo la fondazione avvenuta nell'aprile 2019 del Team corse. La scuola si prefigge di promuovere il nostro comprensorio alle pendici del Monte Carmo e istruire i ragazzi/e nella pratica della MTB in tutti i suoi aspetti, dalla semplice uscita in sicurezza sui nostri bellissimi sentieri a eventualmente cimentarsi in competizioni sportive.