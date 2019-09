Flash mob gruppo 5 Stelle Liguria in consiglio regionale: "Per Toti, asservito alla Lega, tappeto verde in aula"

"Abbiamo srotolato un tappeto verde in Aula per protestare contro l'ennesimo testo illegittimo della Giunta Toti, che senza alcun rispetto per i moniti di illustri costituzionalisti, ha deciso di impegnare tempo e denaro di questa Assemblea legislativa per far passare una legge elettorale sbagliata nel merito e nella stesura del testo, che la Corte Costituzionale sicuramente casserà. La maggioranza, seguendo gli ordini di Salvini, ha calpestato il parere negativo della I Commissione. I sudditi del 'capitano' non hanno gradito: non amano che si ricordi ai cittadini la loro sudditanza al partito che da Pontida detta anche l'agenda ligure. Abbiamo toccato un nervo scoperto". Così il gruppo dei Cinque Stelle in Consiglio Regionale ha improvvisato un flash mob di protesta (a cui si è unito anche il Pd).

"Continua lo spreco di tempo e denaro dei liguri per seguire le linee perentorie della Lega - proseguono gli esponenti pentastellati - Come se non bastasse il teatrino politico, oggi in quest'aula non si è rispettata nemmeno la democrazia. Ilustrare gli emendamenti singolarmente è un diritto, così come lo è votarli singolarmente. Tutto questo oggi è stato calpestato, ragion per cui siamo usciti dall'Aula".