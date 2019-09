La Liguria approva referendum della Lega, Senarega: "Chi prende un voto in più deve poter governare il Paese"

“Chi prende un voto in più deve poter governare il Paese. L’Assemblea legislativa della Liguria oggi pomeriggio ha approvato la proposta di deliberazione della Lega per il referendum che abolisce la parte proporzionale della legge elettorale per dare finalmente la concreta possibilità a 60 milioni di cittadini di scegliere da chi essere governati. Obiettivo raggiunto. Siamo soddisfatti perché non se ne può più di inciuci e Governo delle poltrone, ma occorre rispettare la reale volontà del popolo italiano”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega) che nei giorni scorsi aveva presentato la proposta di deliberazione e oggi è stato designato come delegato della Regione Liguria a portare materialmente la delibera a Roma.