Al Molo 8.44 tutto pronto per il secondo motoraduno organizzato da Savona Crew

Tutto pronto per il secondo motoraduno più grande della Liguria organizzato dal Moto Club SV Crew al Molo 8.44.

Domenica 29 settembre dalle 14.30 alle 18.30 si può passare nello shopping center più ampio della riviera ligure un pomeriggio alternativo all’insegna delle moto.

Uno spettacolo adrenalico, unico, ricco di forti emozioni che coinvolgerà grandi e piccini: una sosta mozzafiato durante lo shopping. Non si possono assolutamente perdere le ricche e imperdibili offerte presenti nei punti vendita del Molo, nuovi arrivi e collezioni a disposizione per accontentare al meglio le richieste dei clienti.

Il raduno sarà diviso in due grandi zone: la parte superiore, all’interno della galleria del centro commerciale dove verrà allestito la parte Expo, al piano inferiore invece, nel parcheggio di fronte all’ingresso, sarà organizzato uno spettacolo di Stunt Riding. Saranno premiate le categorie Bedst Motorad, best Enduro, Best stradale/naked e Best Bike of the meet.

Venerdì 27 settembre inoltre nel centro commerciale vadese la 7^ edizione della Corriamo al Molo, manifestazione di atletica leggera aperta a tutti e organizzata dal Cus Savona, aperta a tutti i ragazze e le ragazze, dai 5 ai 15 anni.

A tutti i partecipanti sarà donata una maglietta e una medaglia; premi anche ai primi classificati delle diverse categorie. Le iscrizioni chiuderanno alle 16.00 e le gare avranno inizio alle 16.30.

Molo 8.44

Via Montegrappa, 1,17047 Vado Ligure SV

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 20.00

Per essere sempre aggiornati su eventi, iniziative e sconti, visita il sito www.molo8.44.net, segui la pagina facebook https://www.facebook.com/shoppingcentermolo844/ il profilo instagram: @molo8.44shopping, oppure invia un whatsapp con scritto MOLO ON al numero: 392 2674557