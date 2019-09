Savona, terminati i lavori in via XX Settembre

Sono terminati ieri i lavori lungo il tratto di Via XX Settembre a Savona in corrispondenza dell'incrocio con Corso Mazzini, necessari a seguito del cedimento di una porzione della soletta di copertura delle due condotte della rete di smaltimento delle acque piovane realizzate in calcestruzzo verso la fine degli anni settanta.

"E' evidente che il cantiere ha creato un disagio al transito veicolare ma da oggi la viabilità è stata ripristinata in sicurezza" spiega l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi.