Tovo San Giacomo, chiude il "Caffè in piazza". Il sindaco Oddo: "Nel 2020 un nuovo bando per la gestione"

A Tovo San Giacomo chiude il "Caffè in piazza" di piazza Umberto I. A spiegare il perché è il sindaco Alessandro Oddo:

"Vengo raggiunto da tantissime richieste di informazioni sul 'Caffè in piazza', il bar che da mercoledì scorso è chiuso - fa sapere il primo cittadino tovese con un post su Facebook - Il gestore ha infatti riconsegnato le chiavi in Municipio e finché non ci sarà la pronuncia definitiva del Tribunale di Savona - attesa per metà dicembre - sulle vicende che hanno interessato il gestore ed il Comune, il locale rimarrà chiuso. Dopo la sentenza del Tribunale, verrà bandito, presumibilmente nei primi mesi del 2020, un nuovo bando per la gestione dell'ex circolo ricreativo".

"Il 'Caffè in piazza', specie nei primi anni, era diventato un luogo di ritrovo per giovani e meno giovani, non solo del paese, ma di tutta la valle e l'auspicio mio e dell'Amministrazione è che possa tornare ad essere a breve nuovamente un luogo di aggregazione vivace della nostra comunità" ha infine concluso il sindaco Oddo.