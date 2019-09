Weekend parzialmente nuvoloso in provincia di Savona: mattinata all'insegna della maccaja

Giungono ulteriori conferme sul ritorno dell’anticiclone azzorriano previsto in arrivo sul nord Italia già nelle prossime ore.

Sabato e Domenica saranno due giornate all'insegna del parzialmente nuvoloso (con locali fenomeni di maccaja sulla Liguria costiera) e temperature che potranno localmente raggiungere e superare i 25°C su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.

Anche la Liguria sarà interessata dal fenomeno anticiclonico, con maggiori aperture soprattutto su Imperiese e Spezzino, mentre potrebbe persistere un po’ di maccaja lungo le coste tra Albenga e Genova. In vista dell’avvio di Ottobre vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti, in quanto la situazione è ancora molto ballerina, a causa dell’avvicinamento dell’uragano Lorenzo in Europa.

L’Italia non sarà interessata dall’uragano ma per cause secondarie potrebbe subire un rientro del flusso occidentale atlantico in grado di apportare locale maltempo sulle regioni alpine e dell’alta Val Padana.