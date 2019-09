Assicurazioni, banche e telefonia, un autunno ricco di aumenti per gli italiani

Il rientro dai mesi di vacanza per gli italiani rischia di essere più amaro del previsto, vista l’ondata di rincari che è in arrivo per i settori delle assicurazioni, banche e telefonia.

Secondo gli ultimi studi di settore i più colpiti da quest’ondata di aumenti saranno le coppie, mentre la situazione è sicuramente migliore per i single e le famiglie.

In media, una coppia italiana, vedrà per queste tre principali voci oggetto di aumento, un rincaro su base annuale di circa 300 euro.

A bilanciare questi aumenti ci sono dei tagli di spesa per internet di casa e la bolletta energetica del gas, anche se in quest’ultimo caso va specificato che il diminuire della spesa è controbilanciato da un aumento dei prezzi per l’energia elettrica.

Su tutte queste spese è sospesa anche la spada di Damocle dell’aumento dell’Iva, che se non è allontanata da provvedimenti del Governo italiano, porterà a un altro rincaro di tutti i beni e servizi collettivi.

Anche sul fronte assicurativo è previsto un autunno caldo, che prevede un rincaro dei premi assicurativi per la RC Auto, aumenti che andranno a colpire maggiormente single e coppie.

Una soluzione per risparmiare sulla RC Auto è scegliere un’assicurazione auto online, soluzioni che permettono di avere un premio contenuto e al contempo godere di tutte le garanzie necessarie.

Tra le migliori compagnie dirette per prezzo e assistenza c’è Genertel, che offre soluzioni studiate su misura per ogni genere di guidatore.

I rincari nella RC Auto saranno di circa 80 euro per i single, un 14% in più, ma gli aumenti interesseranno anche le coppie con un rincaro similare.

Anche sul fronte banche sarà un autunno particolarmente caldo, con tutti i principali istituti di credito che ritoccheranno il proprio listino prezzi dei servizi offerti ai risparmiatori.

Avere e gestire un conto in banca oggi diventa sempre più un conto salato, con le famiglie italiane che vedono erodersi i loro capitali depositati non solo dall’inflazione ma anche dai costi fissi per la gestione degli stessi.

Infine anche il settore della telefonia, soprattutto mobile, prevede una serie di rincari per chi utilizza giornalmente uno smartphone.

Dopo una discesa dei prezzi e un aumento dei servizi, frutto anche della concorrenza e dell’introduzione di nuovi operatori nel settore, pare che molte compagnie siano intenzionate a ritoccare al rialzo i costi dei loro servizi.