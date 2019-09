Anche il Partito Comunista Italiano e la Federazione Giovanile Comunista Italiana allo sciopero di “Fridays for Future”

Nota ufficiale firmata dalle federazioni liguri del Partito Comunista Italiano e della Federazione Giovanile Comunista Italiana :

"Il Partito Comunista Italiano e la Federazione Giovanile Comunista Italiana hanno aderito allo sciopero nazionale per il clima indetto da 'Fridays for Future', per il 3° Global Strike1, appuntamento che coinvolge giovani e lavoratori di tutto il Mondo, e partecipato ai cortei di ieri in tutto il territorio nazionale compreso quello ligure.