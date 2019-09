Qual'è il colore di tendenza della moda autunno inverno 2019 2020? Ve lo rivela la fashion e beauty blogger, Federica Ferraro

I colori che indossiamo spesso indicano ciò che proviamo e a volte azzardare una tonalità diversa può influenzare il nostro stato d'animo. Abbiamo tutti un colore preferito che rispecchia alla perfezione il nostro temperamento e, solitamente, questo caratterizza anche le nostre scelte in fatto di abiti. Però se desideriamo seguire la moda dobbiamo anche adattarci ai colori di tendenza delle stagioni. Questo autunno il colore dominante è l'azzurro avio, una tonalità capace di infondere serenità, equilibrio, sicurezza, sobrietà ed eleganza. Informale quanto basta, l'azzurro avio è ideale per il giorno ed è consigliato negli appuntamenti professionali, ma si adatta anche alla sera diventando l'alternativa perfetta al solito nero. Questo colore si abbina molto bene ai toni del bianco e del panna, ma il suo meglio lo dà con il beige. Se poi siete il tipo di donna che ama osare, l'accostamento con il ruggine e il bordeaux sarà perfetto per mettere in luce il vostro vero temperamento.

In galleria la selezione di capi d'abbigliamento e accessori in azzurro avio che ha scelto per voi la fashion e beauty blogger, Federica Ferraro.