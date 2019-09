100 anni insieme: 55 anni di Avis e 45 di Croce Bianca celebrati ad Andora

"La grandezza dei volontari andoresi non si misura soltanto in anni, ma soprattutto nel numero di vite umane salvate e nella presenza costante accanto a chi soffre". Così il Sindaco di Andora, Mauro Demichelis salutando i volontari di AVIS e Croce Bianca riuniti per una giornata di festa per celebrare la longevità delle due associazioni.