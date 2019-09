Albenga, stadio "blindato" per il derby con l'Imperia

Nella domenica calcistica Albenga-Imperia è il vero e proprio match di cartello per quanto concerne il campionato di Eccellenza. Due squadre che vogliono puntare alla Serie D e due tifoserie rivali come non mai, renderanno davvero imperdibile la sfida dell' "Annibale Riva" di Albenga.

Proprio il rapporto complicato tra i sostenitori bianconeri e quelli nerazzurri anche questa volta ha richiesto l'intervento dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, costola del Ministero dell'Interno, che ha emanato le disposizioni di sicurezza per l'incontro in programma quest'oggi alle ore 15.00.

Infine, come già accaduto in passato, particolare attenzione sarà riservata anche al trasporto in bus dalla stazione ferroviaria al "Riva" dei supporter imperiesi giunti ad Albenga in treno.