Gemellaggio Pietra Ligure - Offenburg: nuovo libretto sulla Basilica di S.Nicolò

In occasione della visita ufficiale della delegazione di Pietra Ligure nella cittadina tedesca, avvenuta in questi giorni, è stata offerta, dal presidente del comitato del gemellaggio Silvano Ferrua, alle autorità di Offenburg la versione tedesca del libro illustrato sulla Basilica di San Nicolò.

La brochure, di una sessantina di pagine, con foto, storie e curiosità, è la traduzione tedesca di un opuscolo già disponibile in italiano dall’inizio dell’estate e permette ai lettori di conoscere ed apprezzare ancora meglio il monumento più bello di Pietra Ligure.

Il Prevosto Don Giancarlo Cuneo ringrazia l’Associazione culturale “I matetti da Pria” che ne ha curato la compilazione e la stampa, il concittadino Dr. Daniele Moretti, docente all'Università di Heidelberg, figlio di Enrico e Antonella Scasso, nipote dell'indimenticato "Pino", già gestore in Pietra del mitico omonimo bar, che ne ha realizzato gratuitamente la traduzione, Silvano Ferrua, che ha trovato nella birreria Brawerk-Baden lo sponsor che, come il MASCI per l'edizione Italiana, ha contribuito in modo notevole al costo di stampa.

I libretti potranno essere acquistati in Basilica e l’intero ricavato della vendita (offerta minima come per quello in italiano è di 3 euro) servirà per le spese di mantenimento della Chiesa.