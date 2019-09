Urbe, martedì 1 ottobre sit-in di protesta contro la chiusura dello sportello Carige

Domani, lunedì 30 settembre, in Consiglio Regionale verrà messa ai voti una mozione unanime contro la chiusura degli sportelli Carige nei piccoli comuni della Liguria, in particolare Urbe e Varigotti.

Per tale motivo proprio a Urbe, martedì 1 ottobre alle ore 10, si svolgerà un sit-in di protesta contro la chiusura dello sportello bancario decisa dall'istituto di credito.

"Portiamo all'attenzione di tutti i cittadini di Urbe che è stata decisa da parte di Carige la chiusura dello sportello bancario di San Pietro - fanno sapere dal Comune di Urbe - È inutile ribadire quanto sia estremamente importante per il Comune che la filiale rimanga operativa. Vogliamo evidenziare come questa sia una delle tante battaglie che bisogna sostenere per mantenere i servizi di base nel nostro territorio. Malgrado a tutti i livelli le Istituzioni preposte ribadiscano l'importanza di aiutare e sviluppare le aree rurali, nella realtà i piccoli comuni invece si trovano ad affrontare difficoltà enormi per mantenere i servizi essenziali (scuola, medico di base, banca, distributore, ufficio postale...) Riteniamo che sia necessario e doveroso far seguire alle parole i fatti. A tale scopo il Comune organizza per martedì 1 ottobre alle ore 10 una manifestazione pubblica di protesta da tenersi nella piazza di San Pietro davanti alla Carige. Lunedì prossimo il Consiglio Regionale voterà una mozione, da noi ispirata, contro la chiusura degli sportelli nei piccoli comuni della Liguria".

"Pur comprendendo il periodo travagliato della banca - si legge ancora sulla pagina Facebook del Comune - non crediamo che la chiusura di uno sportello 'storico', aperto solo due giorni la settimana, in un territorio dove Carige da sempre rappresenta l'unico interlocutore bancario, sia la soluzione. Vi aspettiamo numerosi martedì mattina alle 10 davanti alla filiale!".