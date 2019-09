Savona, investimento pedonale in via Guidobono: mamma e figli al San Paolo

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 17.30 per un investimento pedonale in via Guidobono a Savona. Una mamma con due bambini, uno sul passeggino e l'altro sul monopattino sono stati investiti da una vespa.

Immediato l'intervento di due ambulanze della Croce Bianca di Savona che hanno trasportato i feriti, fortunatamente in modo lieve, in codice giallo e verde all'ospedale San Paolo.

La polizia locale ha rilevato l'incidente e secondo due testimonianze il conducente della vespa si sarebbe fermato per prestare soccorso ai tre feriti e poi sarebbe ripartito non mettendo a disposizione i propri dati.