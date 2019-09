Stretta di Banca Carige sulle filiali: da novembre chiuderanno 45 sportelli in tutta Italia

Genova - Per cercare di contrarre i costi di amministrazione Banca Carige ha deciso una "razionalizzazione" delle sue filiali sparse su tutto il territorio nazionale, che però no risparmierà nemmeno il territorio ligure e genovese: in tutto a chiudere saranno 45 sportelli entro fine anno a partire dal 25 novembre.

Il taglio di sedi distaccate Carige si farà sentire anche a Geova, dove chiuderanno i battenti 11 agenzie, comprese le le filiali in via XII Ottobre e in via Galata; a Savona giù la serranda in 6 strutture, e una chiusura anche a Riva ligure in provincia di Imperia.

Il tagli delle filiali procede di pari passo a un tagli del personale, che verrà perseguito senza licenziamenti: verrà sfruttata la finestra di pensionamento offerta dalla cosiddetta !!quota 100", unitamente a incentivi alla scelta volontaria di abbandonare il lavoro: nessuno insomma si dovrebbe trovare licenziato.

Fanno sapere da Banca Carige: "La banca rimarrà presente in tutte le regioni continuando ad avere una forte vocazione territoriale soprattutto in Liguria". E anche se più della metà delle filiali da eliminare è fuori regione "non si tratta di una ritirata dal mercato italiano".