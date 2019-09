Festa della Transumanza a Mendatica: intervista a Giovanni Toti, presidente della Regione (FOTO e VIDEO)

Prosegue con successo a Mendatica, in Alta Valle Arroscia, la Festa della Transumanza, la tradizionale manifestazione che vuole ripercorrere il nostro passato contadino. Ieri pomeriggio si è svolta la discesa delle greggi in paese e il Palio delle Capre. Per l'occasione erano presenti il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e l'Assessore regionale Marco Scajola.

In esclusiva per il nostro giornale, il Presidente Toti ha rilasciato un'intervista a 360° per sottolineare l'impegno della Regione per il rilancio della Valle, ma, con l'occasione, ha fatto un'analisi sull'attuale frastagliato panorama politico :

"E' bello che il nostro entroterra coltivi antiche tradizioni liguri. I liguri sono molto attaccati alla loro storia e io credo che manifestazioni come questa possano diventare vere e proprie attrattive per il nostro turismo. Sulle infrastrutture stiamo facendo uno straordinario lavoro e Monesi ne è un esempio. Stiamo lavorando per mettere in sicurezza tutto un pezzo di Liguria che, ahimè, abbiamo ereditato assai poco sicuro da grandi lavori per Genova. Nelle prossime settimane lanceremo un grandissimo 'Piano Strade' : 5 milioni di euro saranno messi a disposizione per piccole frane, aggiustamenti di cui hanno bisogno le strade comunali del nostro territorio, abbandonate dalle Province dopo la 'Riforma Delrio'".

Toti rilascia poi una dichiarazione sulla nascita della sua nuova formazione politica e sull'attuale panorama politico nazionale e regionale : " 'Cambiamo', la mia nuova formazione politica, sta andando bene: è appena nata ma abbiamo le idee molto chiare. Vogliamo costruire una classe di amministratori locali e nazionali, capaci, credibili e radicati sul territorio. Basta paracadutati, basta raccomandati, facciamo tornare la meritocrazia come abbiamo fatto in Liguria, che è il nostro laboratorio politico nazionale. Qui da noi quando il Partito Democratico di Renzi vinceva tutto, in controtendenza, abbiamo avuto la fiducia dei cittadini. In questi anni abbiamo fatto riforme importantissime, in ogni campo, che credo stiano dando i loro frutti. Questo territorio è tornato a crescere in ogni settore. Con la Lega abbiamo governato molto bene in questi anni in Liguria, ci lega un rapporto straordinariamente proficuo, come quello che ci lega a Fratelli d'Italia e a tutti quelli che ci hanno aiutato in questa straordinaria avventura in questi anni in Liguria".

Infine, riguardo al recente incontro tra Silvio Berlusconi e Claudio Scajola, Toti dichiara : "Il Presidente Berlusconi non lo sento da alcune settimane, da quando la nostra avventura in Forza Italia è finita in modo un po' grottesco e rocambolesco. Ci siamo parlati molto ma, evidentemente, ci siamo capiti molto poco. Resta l'affetto e la stima per una persona che ha fatto un pezzo di storia del nostro paese, ma credo che oggi la politica si debba fare in un altro modo. Per quanto riguarda Claudio Scajola ci sentiamo settimanalmente per tutte le questioni amministrative che ci riguardano. Stiamo facendo un lavoro di collaborazione molto importante sia sulla questione idrica sia sulle opere previste dal Fondo Strategico per il Comune di Imperia. Ora lo faremo per lanciare il marchio di tutela dell'olio dell'oliva, usando proprio Imperia e la sua festa 'OliOliva' come capitale. Dal punto di vista politico, Scajola è sempre stato un uomo del centro destra e credo non farà mancare il suo appoggio, come è naturale che sia, al di là delle differenze di vedute che ci sono state, ci sono e, probabilmente, ci saranno anche in futuro per molte cose".