Cairo, l'Accademia Kronos organizza una cena solidale per aiutare Sofia

Una cena di aiuto per Sofia, la cagnetta operata per un problema di paralisi alle zampe posteriori. L'evento è organizzato dall'Accademia Kronos - sezione Val Bormida.

Nei giorni scorsi, la stessa Accademia Kronos aveva lanciato una raccolta fondi con questo appello: "Sofia è una bellissima cagnolina adottata anni fa dal canile. Ha 7 anni. Tutta la sua vita era perfetta, amata e coccolata. Purtroppo però qualche settimana fa non è più riuscita ad alzarsi sulle zampe posteriori. Portata subito in clinica è stata operata d'urgenza. Oggi Sofia deve stare ancora a riposo, si spera che con la fisioterapia e tanto amore possa tornare a camminare. Purtroppo il conto si è rivelato molto alto e la famiglia di Sofia non ha tale cifra. Abbiamo cosi pensato di aiutarli con una raccolta fondi. Metteremo dei salvadanai nei negozi, daremo la nostra PostePay (per info contattare il numero 347 7706179) e faremo una cena evento per Sofia".

La cena in questione si terrà domenica 20 ottobre a partire dalle ore 19 presso "Il Ristoro di Paolone" a Cairo Montenotte.