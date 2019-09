Alassio Ambiente perde il ricorso al Tar: dal primo novembre subentrerà la società in house Sat

Il Comune esce vincitore dalla causa al Tar contro "Alassio Ambiente". La sentenza pronunciata questa mattina dal Tribunale Amministrativo Regionale, che di fatto da ragione al Comune di Alassio, è stata accolta con soddisfazione dall'amministrazione comunale.

“Al di la degli incidenti di percorso di chi, estraneo all’amministrazione, e senza il coinvolgimento alcuno di ex assessori e consiglieri, che hanno minato un rapporto già logoro con il consorzio di ditte con il nome Alassio Ambiente, oggi si può pensare al futuro con la certezza che Alassio sarà più pulita per il futuro”. A dirlo è l’assessore all’ambiente dott. Giacomo Battaglia.

"Infatti è allo studio un sistema di raccolta differenziata diverso da quello proposto dalla passata amministrazione, miseramente fallito sia nei numeri che nell’estetica…E’ impossibile pensare ad Alassio come la città dei bidoni della “rumenta” colorati che infestavano la collina, mentre il fatto che per evitare una sollevazione popolare sotto elezioni siano state eliminate le chiavi nei bidoni sotto la ferrovia ha portato a far conferire molti cittadini che abitano sopra la ferrovia a valle, con il risultato che abbiamo visto questa estate" continua Battaglia.

"E’ finalmente terminato il periodo in cui gli abitanti di Alassio sopra la linea ferroviarie erano trattati come “figli di un dio minore”. Inoltre, essendo la SAT una società partecipata del Comune di Alassio, l’amministrazione potrà esercitare il controllo sui risultati e sul servizio, in maniera diretta, senza ricorrere a sanzioni. Il nuovo sistema di raccolta differenziata partirà dal primo gennaio. Sanzioni che sono state comminate alla soc. Alassio Ambiente, che gestirà il servizio fino al 31 ottobre grazie ad una proroga ottenuta dal Tribunale, e che sono in fase di comunicazione da parte del Dirigente, dopo un confronto con il Dec incaricato dei controlli - conclude l'assessore Battaglia - Appare evidente che la mancanza di uomini e mezzi sul territorio, che ha determinato le sanzioni, come rilevato dal DEC che ha effettuato i controlli, ha inciso sulla qualità del servizio”.

Anche l’assessore agli agli affari legali, avv.to Franca Giannotta interviene sull’argomento: "Come assessore agli affari legali esprimo grande soddisfazione per l'esito del Giudizio del Tribunale Amministrativo Regionale. La memoria difensiva presentata dall'avvocatura civica del Comune di Alassio ha rappresentato nei minimi dettagli l'iter seguito per rispettare la naturale scadenza del contratto con Alassio Ambiente nonché l'iter seguito per affidare il servizio di raccolta dei rifiuti a SAT, società pubblica partecipata dal Comune di Alassio. La decisione del Tar ha confermato la legittimità e la trasparenza dell'operato del Comune; se non fosse stato per il provvedimento di provvisoria sospensione ottenuto a luglio da Alassio Ambiente, avrebbe garantito il servizio già a partire dal 15 agosto”.