Albenga, cimitero di Leca: la Sat esegue lavori di pulizia straordinaria

L’Amministrazione Tomatis e in particolare il consigliere delegato Mirco Secco, appena assunto l’incarico, hanno preso in mano la situazione del cimitero di Leca d’Albenga. Il primo intervento, posto in essere in economia grazie al prezioso contributo dei giardinieri comunali, ha riguardato lo sfalcio dell’erba e la cura del verde presente nelle aree cimiteriali.

È stato necessario, in una fase immediatamente successiva, chiedere il supporto di SAT per un’operazione di pulizia straordinaria. Spiega il consigliere delegato Mirco Secco: “Gli interventi che abbiamo effettuato hanno riportato il cimitero di Leca ad essere un luogo dignitoso. Eseguendo i lavori di pulizia ci siamo resi conto, tuttavia, che diverse tombe sono in stato di abbandono. Per questo faremo partire le lettere di intimazione ai proprietari affinché provvedano a sistemarle sia per una questione di sicurezza (alcuni loculi sono danneggiati e potrebbero essere pericolosi) che per una questione di decoro”.

Ricordiamo che è nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale potenziare il personale incaricato necessario per garantire una manutenzione ordinaria continua. Inoltre a metà settembre è stata aggiudicata alla ditta Badessi Luigia srl la gara per l’affidamento dei lavori di ampliamento interno del cimitero.

Il progetto prevede la realizzazione di 360 loculi divisi in due corpi di fabbrica (ciascuno di 180) che saranno realizzati a margine dei due campi di inumazione, tra il porticato ed i primi due lotti dedicati alle cappelle gentilizie. Il primo lotto, in particolare, prevede la realizzazione dei due piani terreni dei due blocchi. Il numero di loculi prefabbricati sarà 160 mentre gli ossari saranno 320 divisi nei due corpi di fabbrica.