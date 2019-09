Albenga punta sull'efficientamento energetico: approvato il restyling del tetto della bocciofila

Con delibera di Giunta 383 del 19 settembre 2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di efficientamento energetico del Palaspot adibito a Bocciofila in Viale Olimpia redatto dall’Architetto Cristina Roggeri. In particolare i lavori si sono resi necessari per il rifacimento del tetto di questo impianto.

Spiega il sindaco Riccardo Tomatis: “Il tetto della bocciofila è in eternit e nel corso degli anni si è già provveduto a ripararlo per circa il 20% della sua superficie. A questo punto la normativa ci impone di effettuare la completa sostituzione dello stesso. Si tratta quindi di un’opera necessaria che vogliamo realizzare, sia per la grande valenza sociale che ha questa struttura in particolare per gli anziani, che per la salute pubblica dei cittadini oltre che per l’attenzione che questa amministrazione intende riporre sugli impianti sportivi”.

Precisa il vicesindaco Alberto Passino: “Con questo intervento inizia il recupero di una struttura importante ai fini sociali. Non solo, infatti la bocciofila ha il tetto in eternit ed il suo completo rifacimento è importante anche per dare una risposta in termine di incolumità pubblica e salubrità alla cittadinanza”.

L’intervento trova copertura finanziaria sul Bilancio di Esercizio 2019 (130 mila euro contributo Stato conto termico GSE e 220 mila euro a carico bilancio dell’ente – circa 123 mila euro dell’avanzo di bilancio e circa 96 mila già stati stanziati nel precedente bilancio).