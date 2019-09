Cengio, approvato il restyling della centrale termica a servizio della biblioteca e palestra nel rione I° Maggio

Ristrutturazione della centrale termica a servizio della biblioteca e palestra situate nel rione I° Maggio. La giunta comunale di Cengio nei giorni scorsi ha approvato un progetto definitivo/esecutivo per un intervento di efficientamento energetico.

L'intervento vuole garantire sicurezza e pubblica incolumità ai fruitori degli edifici e una maggiore efficienza degli impianti con possibili risparmi per le casse comunali.

L'impianto e il generatore di calore per la climatizzazione sono quelli installati al momento della costruzione degli edifici, risultano obsoleti e 'fabbisognano' periodicamente di manutenzione per il loro funzionamento - si legge sulla delibera - L'accumulatore di acqua calda sanitaria non risulta più riparabile e quindi necessità di sostituzione. Inoltre, l'intero impianto ha bisogno di lavori per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico.

La spesa per i lavori, è stata quantificata in 21.400,00 euro.