Mezzo pesante tampona auto ferme in coda lungo l'A10: disagi tra Feglino e Spotorno

AGGIORNAMENTO ORE 19.03: tre persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Al momento sono segnalate code per 11 chilometri per consentire il recupero dei mezzi incidentati.

Tamponamento a catena lungo l'autostrada A10. L'episodio si è verificato nel tratto compreso tra Feglino e Spotorno in direzione Savona. Secondo quanto riferito, pare che un mezzo pesante abbia tamponato alcuni veicoli fermi in coda.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco e militi dell'emergenza sanitaria (Pietra Soccorso, Croce Verde Finalborgo e Croce Bianca Finale).

Per consentire le operazioni di soccorso, sono segnalate code per 4 chilometri circa.