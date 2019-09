Occupa una villa nella piana di Albenga e si nasconde all'interno di un armadio per scampare all'arresto: in manette un giovane libico

Nella mattinata odierna, il personale della polizia locale di Ceriale ha arrestato un cittadino di origine libica, le iniziali K.K., classe 1999, in Italia senza fissa dimora, pluripregiudicato, per violazione di domicilio.

Il giovane si era introdotto in una villa nella piana di Albenga che da diverso tempo non era abitata dai residenti in quanto in un altro luogo per motivi di salute. Nel corso della mattinata, a seguito di una segnalazione, tre pattuglie, due in uniforme e una in abiti borghesi, hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione, trovando nascosto in un armadio il cittadino libico.

Il giovane è stato tratto in arresto e piantonato presso la camera di sicurezza del Comando. Domani mattina sarà condotto presso il Tribunale di Savona per il rito direttissimo.

Sono in corso altri accertamenti nella zona mirati alla prevenzione e repressione di furti e occupazioni di stabili abbandonati.