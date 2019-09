Successo di pubblico alle dimostrazioni albenganesi di Bushido Kokyu-Do

Come già annunciato su Savonanews (leggi QUI) si sono svolte sabato e domenica scorsa presso la Coop "Le Serre" di Albenga le dimostrazioni della scuola Bushido Kokyu-Do.

Grande partecipazione di pubblico, interesse e curiosità verso questa arte marziale che ha molteplici proprietà: stimola la concentrazione, il rilassamento, la meditazione, l'agilità, la velocità di pensiero e di azione, la prontezza di riflessi e molto altro.

A dare prova tangibile di tutto ciò hanno contribuito, oltre agli istruttori Paolo Panero e Gianluigi Sciutto, anche numerosi giovanissimi tra gli oltre 100 iscritti della scuola, ma in realtà il Bushido è una pratica perfetta per tutte le età. E, anzi, proprio recentemente, nei primi mesi dell'anno in corso, il sodalizio ingauno ha formato nuovi istruttori mediante un corso mirato per adulti (leggi QUI).

Le due giornate di dimostrazioni sono iniziate già al mattino, con le attività della Scuola Shiatsu, mentre nel tardo pomeriggio ci si è concentrati sulla realtà sportiva. E adesso... Via a un altro anno di corsi per Bushido Kokyu-Do.