Albenga, le famiglie firmano l’ “Alleanza Educativa” con la Scuola

Il 24 e il 27 settembre le famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado facenti parte del Comprensivo "Albenga 1" sono state invitate, nei plessi di loro appartenenza di Albenga e di Ceriale, per sottoscrivere un documento importante: il "patto educativo di corresponsabilità".

Tale patto intende richiamare sia le responsabilità educative della famiglia (art. 30 Cost.), sia il dovere dello studente di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso di istruzione e di formazione.

Le famiglie (genitori e studenti) si impegnano quindi a condividere una “alleanza educativa” con i soggetti che compongono la comunità scolastica (dirigente, docenti e collaboratori): ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità dovrà assumersi impegni e condividere regole e percorsi di crescita degli alunni.

Testimone e garante della firma di tale patto, il dirigente scolastico di nuova nomina, prof. Andrea Minghi, ha avuto il piacere di ricevere l’assessore alla pubblica istruzione di Albenga, Simona Vespo, il Sindaco di Ceriale Luigi Romano e l’assessore Laura Vollero che si sono complimentati per la significativa esperienza.

In particolare l’assessore Vespo sottolinea: “Quale delegata alla pubblica istruzione vorrei evidenziare l’importanza della scuola e della collaborazione tra questa ed i genitori. Questo patto simbolicamente evidenzia l’importanza di questa sinergia che auspichiamo possa continuare a crescere. Un augurio di buon lavoro va a tutti gli insegnanti e al dirigente scolastico e al personale che lavora nelle scuole. Un in bocca al lupo anche ai nostri alunni per l’anno scolastico 2019/20”.

È stata occasione per il ritiro del diario, strumento di comunicazione scuola-famiglia, e della password per accedere al registro elettronico necessaria alla consultazione del diario stesso (assenze, valutazione e note disciplinari).

Il dirigente scolastico ringrazia i docenti ed i collaboratori per l’ottima riuscita dell’iniziativa e riserva un ringraziamento particolare ai docenti di strumento musicale Michele Menardi (flauto traverso), Michele Croese (pianoforte), Luca Sciri (clarinetto) e Fabio Frontero (chitarra) che con gli alunni dell’indirizzo musicale hanno accompagnato l’importante iniziativa.

L’occasione è stata gradita per dare il benvenuto al nuovo dirigente con i migliori auspici da parte del personale tutto di una proficua esperienza di dirigenza e di leadership educativa. Nei prossimi giorni il dirigente scolastico incontrerà con la stessa finalità le famiglie degli alunni dei plessi di scuola primaria.