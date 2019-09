Approvato l'ordine del giorno sulla gestione del lupo in Liguria, De Paoli: "Siamo dalla parte di chi lavora"

Giovanni De Paoli, Presidente IV Commissione Territorio e Ambiente e consigliere regionale, esprime soddisfazione in merito all’approvazione in Consiglio regionale dell’ordine del giorno sul tema della gestione della presenza del lupo nell’entroterra ligure. Il provvedimento era stato oggetto di una lunga discussione in Aula durante la seduta del 17 settembre nella quale erano anche stati precisati gli interventi in atto da parte della Regione.

Con 16 voti favorevoli e 8 contrari, oggi l’Assemblea legislativa della Liguria s’impegna ad attivarsi presso gli organi competenti al fine di definire una strategia condivisa per proporre una soluzione concreta ai problemi di chi svolge attività agricole e di allevamento nella nostra Regione.

“Ringrazio i colleghi che oggi hanno votato il mio ordine del giorno- afferma De Paoli - riconoscendo la necessità di intervenire con misure importanti per far fronte alle difficoltà che la presenza incontrollata del lupo sta causando ai nostri allevatori e agricoltori”.

“Siamo dalla parte di chi lavora - conclude il consigliere – e di chi con coraggio, investe energie e risorse per difendere il proprio lavoro e salvaguardare il territorio”.