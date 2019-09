Costa e Pisani (Liguria Popolare): "Pieno sostegno alle iniziative per il supporto e la crescita del settore vitivinicolo ligure"

“I vigneti e il vino sono ricchezze del territorio della nostra Regione e quindi un plauso alle iniziative volte a sostenerne e implementarne la produzione” è questo il commento dei consiglieri regionali, e rispettivamente presidente e capogruppo di Liguria Popolare, Andrea Costa e Gabriele Pisani a margine del consiglio regionale di lunedì 30 settembre, che ha visto - tra le pratiche - un ordine del giorno e una mozione a sostegno di questa peculiarità territoriale.

“L’ordine del giorno è stato promosso dai colleghi Vaccarezza e Muzio e, vista la bontà dell'iniziativa, abbiamo aggiunto con convinzione le nostre firme – sottolineano - Lo scopo del documento è quello di impegnare il presidente e la giunta regionale affinché venga modificato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per fare in modo che sussista un sistema più flessibile e, per la Liguria, di aumentare il terreno impiantato a vite”.

“Riteniamo doveroso supportare questa iniziativa così importante – ricordano – della quale siamo stati anche firmatari”.

Al tempo stesso la mozione della collega Laura Lauro ha avuto lo scopo di richiedere che la Regione si attivi presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per una ripartizione differente delle quote nazionali.

“Entrambi i documenti hanno lo scopo di favorire un compartimento in crescita – commentano i consiglieri – come dimostrano le tante aziende presenti sul territorio della nostra regione. Alcune storiche, altre nate da poco, tutte accomunate dalla produzione di un vino di qualità, dalla tutela delle produzioni locali e dalla difesa del territorio, con il recupero e il mantenimento di terreni incolti”.

“Iniziative come queste vanno a sostenere la crescita del settore vitivinicolo e non possono che essere appoggiate e incentivate”, concludono Costa e Pisani.