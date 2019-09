IV Vendemmia di Roccavignale e Festa Nazionale del Tartufo di Millesimo. L'assessore Zunato: "Rilanciare un territorio vuol dire fare squadra"

Era presente anche l'assessore allo sviluppo economico del comune di Savona, Maria Zunato, alla kermesse sul tartufo e la granaccia, tenutasi in Val Bormida il 28 e 29 scorso, rispettivamente a Millesimo ed a Roccavignale, insieme al governatore Giovanni Toti, agli assessori regionali Mai e Benveduti, a molti consiglieri regionali ed all'onorevole Graravaglia insignito della cittadinanza onoraria.

"E' imprescindibile fare rete tra comuni, sia per rilanciare, sia per difendere un territorio. Tutelare e promuovere le tipicità di una zona, non vuol dire soltanto diffondere l'enogastronomia tipica, ma anche offrire prodotti sani al consumatore, promuovere un rapporto qualità prezzo che contemperi la dignità ed i costi sostenuti dal produttore, con le esigenze del consumatore, avviando una sorta di educazione al consumo responsabile che premi la qualità prima dell'estetica del prodotto, che faccia vincere la stagionalità e la filiera corta, che riscopra coltivazioni introvabili sui banchi della grande distribuzione. Tutto ciò significa ridare ossigeno ai nostri produttori, mantenendo quindi un presidio permanente su un territorio difficile che, tuttavia, è di grande attrattività anche per un turismo sostenibile, capace d'integrare e valorizzare l'offerta della riviera ". Conclude l'assessore Zunato