Liguria Digitale, il presidente Toti: “Con noi aumentata professionalità e fatturato"

“Il Pd ha il coraggio di votare contro il piano regionale di strategia digitale. Proprio loro che hanno tenuto la società in house di Regione praticamente inattiva per 10 anni, usando Liguria Digitale come riserva per fare qualche favore o qualche marketta”. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti risponde al Pd sul Programma strategico digitale della Regione.

“Sostenere che Liguria Digitale non venga utilizzata secondo tutte le sue potenzialità – aggiunge Toti – è assurdo. Con noi LD ha aumentato fortemente la qualità delle risorse professionali, al contrario di quanto in principio sosteneva il Pd che gridando al lupo al lupo, aveva parlato anche di licenziamenti (grazie ai pensionamenti, i dipendenti erano 412 nel 2015, 411 nel 2016, 420 nel 2017 e nel 2018, a oggi sono 414). Negli ultimi 3 anni è stato registrato un aumento del fatturato di oltre il 10%. Con noi è diventata partner dii colossi Mondiali come Cisco, Microsoft, Ericsson e Tim. L’IIT ha scelto la server farm di Liguria Digitale per il suo Centro di calcolo del Center For Human Technologies. Oltre a questo, LD ha rinnovato la sua sede spostandosi ad Erzelli: oggi si trova in un palazzo moderno, integrato con il contesto dell’area, con strumentazioni adeguate agli obiettivi che sta raggiungendo”.

“Con noi - prosegue Toti - il data center di Liguria digitale, che protegge i dati di tutti gli enti pubblici liguri (Asl, ospedali, Comuni e Regione) ha ottenuto le certificazioni per l’ambiente, per la salute e la sicurezza sul lavoro. Ed è stato tra i primi in Italia a ottenere questo riconoscimento. Con noi Liguria digitale ha inaugurato il Security Operation Center, il centro di controllo per il monitoraggio e la difesa dai possibili attacchi informatici ed è diventata sede di sperimentazione per il 5G. La sede di Erzelli, lo scorso maggio, ha ospitato l'assemblea dei soci di Assinter Italia, l’associazione che riunisce da Nord a Sud 20 aziende di Regioni, Province autonome ed enti nazionali e locali che operano secondo il modello in house nel settore dell’ICT per la pubblica amministrazione.

Oltre a questo, si è svolto a Erzelli il consiglio direttivo di Confindustria Digitale/Assinform, che ha portato a Genova tutti i top manager dei maggiori player internazionali, con un peso complessivo sul mercato di oltre 60 miliardi di fatturato annuo. Tutti segnali di quanto Genova e la Liguria si siano lasciati alle spalle la marginalità un po’ provinciale che dominava quando governava il Pd”.

“Da quando i liguri hanno deciso di rompere con la gestione del passato, la nostra regione è diventata una locomotiva tecnologica: è la seconda regione italiana per valore aggiunto dell’high tech sul totale della manifattura, la terza regione per specializzazione nei settori di alta tecnologia e per numero di laureati. Negli ultimi cinque anni, inoltre, le startup innovative iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Genova sono più che quadruplicate, passando dalle 36 del 2014 alle 165 del 2019, con un aumento del 358%”, aggiunge ancora il Governatore.

“Per quanto riguarda la sperimentazione sul biglietto elettronico – precisa Toti -, Liguria digitale ha avuto l'incarico di procedere con la gara, che è stata espletata nei tempi. Purtroppo è stato presentato un ricorso: il Tar Liguria ci ha dato pienamente ragione, ritenendo il ricorso infondato e conseguentemente condannando la società ricorrente al pagamento di tutte le spese in giudizio. Il fatto, però, ha rallentato molto la procedura. A questo punto la gara sta per essere affidata”.

“Sul fronte del fascicolo sanitario elettronico, invece, sono 24.294 i fascicoli sanitari elettronici attivati in Liguria (dato all'8 settembre 2019). I ministeri competenti hanno annunciato una campagna nazionale dedicata al FSE e al tema dell’adesione. Regione Liguria, Alisa e le Asl hanno concordato un piano di verifica e rafforzamento della rete di sportelli dedicati, e hanno impegnato i reparti ospedalieri in progetti specifici rivolti ai pazienti ricoverati (con un'informazione mirata in concomitanza con le dimissioni); i reparti maternità stanno organizzando un'informazione specifica dedicata ai genitori dei nuovi nati. Per facilitare l'adesione dei cittadini sono inoltre attive interlocuzioni con le istituzioni locali, attraverso Anci, per la raccolta e il supporto ai cittadini stessi”.

“Questi sono i fatti - conclude il presidente Toti -, il resto sono attacchi privi di fondamento da chi aveva dimenticato Liguria digitale, demotivando i dipendenti e rinunciando al loro grande potenziale. Noi abbiamo dimostrato che una società pubblica può essere una eccellenza, valorizzando le professionalità presenti ed essendo competitiva anche sul mercato privato. Liguria Digitale contribuisce all’attuazione dell’agenda digitale della Regione Siciliana e della Città Metropolitana di Palermo. LD, inoltre, ha portato i suoi processi e procedure anche in Umbria e in Piemonte. Liguria Digitale ha vinto moltissime gare in Italia e all’estero: ad esempio, quella per la digitalizzazione del politecnico di ingegneria a Kinshasa in Congo, gara emessa dalla Banca Mondiale. Ma al Pd tutto questo non piace: è ovvio, loro vorrebbero solo carrozzoni costosi per raccomandati con tessera, come era la loro Liguria. Noi andiamo avanti...il passato non tornerà”.