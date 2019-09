Mercato immobiliare in rialzo, volumi vicini ai livelli pre-crisi: Savona registra un +18%

Riparte il mercato immobiliare savonese, a sancirlo sono i dati emersi dal rapporto 2019 di Scenari Immobiliari in collaborazione con Casa.it, che oltre a vedere la Liguria nella top ten delle regioni italiane col trend più alto nelle compravendite immobiliari, registra un + 18%, per Savona, nel 2018, con un incremento dei prezzi del 2,4% per il Centro Storico.

"E' un dato importante, che evidenzia un trend positivo , che verrà confermato anche per l'anno in corso - afferma l'assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Savona Maria Zunato - Stiamo lavorando da tempo su tutti i quartieri per rivalorizzarli, sia attraverso iniziative con i vari Comitati, sia per mezzo di infrastrutture come l'implementazione della banda larga. I molteplici progetti in cantiere, per la nostra città consentiranno un riposizionamento sullo scacchiere ligure e nazionale, richiamando l'attenzione su Savona per la propria vivibilità ed i servizi offerti. L'orizzonte che ci siamo dati è ampio, ma concreto".