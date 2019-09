Regione Liguria dice sì al referendum della Lega, Senarega: "Chi prende un voto in più deve poter governare"

“Chi prende un voto in più vince e deve poter governare il Paese. Come ha detto oggi anche il senatore Roberto Calderoli, lo chiamerei Popolarellum, visto che lo deciderà il popolo”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Franco Senarega, dopo che stamane a Roma ha depositato la delibera con cui Regione Liguria ha detto sì al referendum della Lega per abrogare la quota proporzionale nel nostro sistema elettorale.

“Questa mattina presso la Suprema Corte di Cassazione - ha spiegato Senarega - insieme a Calderoli e gli altri colleghi consiglieri di Lombardia, Veneto, Piemonte, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Basilicata, abbiamo depositato la delibera con i vari documenti. Il quesito referendario rimanda a un nuovo sistema elettorale, in stile anglosassone perché ispirato al maggioritario puro inglese. In questo modo, potremo evitare le nefandezze politiche e le bassezze dei giochi di poltrone accadute di recente in danno del popolo italiano.

Se l’iter del referendum non subirà intoppi e non ci sarà un muro di gomma contro il pieno rispetto della reale volontà popolare, il prossimo 10 febbraio la Corte Costituzionale potrà dare il via libera. Siamo sicuri che al voto del referendum seguirà una vittoria di tutti e per tutti”.