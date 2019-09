Savona, i Verdi attaccano l'assessore Scaramuzza: "Cosa fa? Dia le dimissioni"

Un vero e proprio attacco a 360 gradi quello dei Verdi savonesi nei confronti dell'assessore allo sport e alle manifestazioni Maurizio Scaramuzza. Al centro il bando per il secondo lotto della piscina Zanelli, i fondi per la copertura dei campi da bocce e il Savona calcio.

"In queste ore una domanda avvolge Savona: l'assessore Scaramuzza cosa fa? Noi Verdi vorremmo che ci spiegasse due o tre cose: Come ha fatto a fare una gara andata deserta per la gestione della piscina e a che titolo ha già annunciato che il Comune non impiegherà più un soldo nella gestione in barba ad ogni funzione sociale dello sport e nella logica di far fare i lavori di adeguamento ai privati con la conseguenza della massima rendita del profitto e nessun sostegno ad attività di integrazione scolastica,per disabili, oltre a non realizzare la seconda vasca?

"E' riuscito nell'impresa di riconsegnare 100.000 euro alla Regione per la copertura dei campi comunali di bocce.Su questo punto cosa intende fare? Tacere e assentire?" continuano.

"La nuova dirigenza del Savona Calcio propone nuove attività imprenditoriali ed investimenti attrattivi ma il Comune ha voluto approfondire il punto? Ci può precisare qualcosa su di esso? Noi crediamo che una sola possa essere la scelta dignitosa da fare: rispondere ai tre punti e poi lasciare il comune con sindaca e giunta rassegnando le dimissioni prima che Savona venga travolta dal cemento e dall'inefficienza dimostrata fino ad oggi" concludono.