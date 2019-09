Regione, approvato all'unanimità un ordine giorno per impedire la chiusura degli sportelli di Carige

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Angelo Vaccarezza (FI) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta ad attivare un tavolo di confronto e a porre in essere ogni altra azione possibile per comporre le esigenze finanziarie di Banca Carige, quelle dei dipendenti con quelle del territorio e segnatamente delle aree interne in cui si evidenziano situazioni emblematiche di criticità come quella del Comune di Urbe.

Nel documento si ricorda la difficile situazione dell’istituto bancario che prevede la chiusura di 45 filiali in Italia di cui 19 in Liguria.