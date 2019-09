Savona, la XV edizione del Graduation Day al Campus universitario

Giunto alla XV edizione, il Graduation Day del Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici si terrà Sabato 5 Ottobre 2019 alle ore 9.00 presso la Biblioteca del Campus Universitario di Savona.

Rappresentando nell’ambito della fisioterapia muscoloscheletrica un’importante opportunità di aggiornamento ad ampio spettro, il Graduation Day è organizzato come congresso scientifico annuale aperto gratuitamente a tutti e all’interno del quale gli specializzandi presentano i risultati della ricerca svolta durante la preparazione dei lavori di tesi.

Dopo la cerimonia di consegna dei diplomi in presenza del Magnifico Rettore dell’Università di Genova, si apriranno i lavori congressuali che prevederanno tre sessioni orali e due sessioni scientifiche poster. Inoltre, come ogni anno i lavori della mattina e del pomeriggio saranno preceduti da una Lectio Magistralis su argomenti di attualità nell’ambito della clinica e della ricerca in riabilitazione, tenute da ricercatori e clinici di alto profilo internazionale.

Quest’anno ospiti del congresso saranno Pietro Cortelli, neurologo e professore presso il Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie dell’Università di Bologna, e Mirta Fiorio, psicobiologa e professoressa dell’Università di Verona.

Alle ore 11.00 il primo illustrerà le interazioni tra sistema nervoso vegetativo e dolore mentre alle ore 14.00 la seconda metterà in evidenza gli effetti placebo e nocebo nella modulazione del sistema motorio. In entrambi gli interventi verrà quindi messo in luce come i meccanismi basati sull’aspettativa e sul condizionamento determinino risposte fisiologiche e comportamentali tali da causare miglioramenti prestazionali o scatenare condizioni patologiche nei pazienti.

Di conseguenza, la conoscenza di questi meccanismi risulta di grande rilevanza nel sostenere il ragionamento clinico nella pratica riabilitativa dei disturbi muscoloscheletrici. Master RDM Attivato nel 2003 dall’Università degli Studi di Genova in collaborazione con la Vrije Universiteit Brussel, il Master RDM rappresenta oggi il punto di riferimento in Italia per la formazione postlaurea nel campo della fisioterapia dei disturbi muscoloscheletrici.

Rispettando gli standard formativi internazionali, il corso mira a fornire in ottica interdisciplinare una formazione avanzata di tipo specialistico in linea con le proposte del settore universitario dei paesi all’avanguardia nel campo dei disordini neuromuscoloscheletrici