Giovedì 3 ottobre il terzo appuntamento del Festival Internazionale di Musica di Savona

Giovedì 3 Ottobre alle ore 21:00, presso l'Oratorio del Cristo Risorto ( Via Pia, 17100 Savona SV ), terzo appuntamento della VII Edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona nato dall’iniziativa dell’Associazione Musicale Ensemble Nuove Musiche per raccontare il passato, il presente e il futuro della musica: in programma il Trio Mauritius, pronto a eseguire non solo composizioni ormai classiche di Brahms e Ravel, ma anche con l'inedito di Silvio Bartoli commissionato dalla Ensemble Nuove Musiche per questa edizione del festival.

L'evento si svolgerà in collaborazione con la Steinway Society di Verona - Area del Garda.

PROGRAMMA:

Johannes Brahms (1833 – 1897): Trio n.1,Op. 8, in Si magg.

Allegro con brio

Scherzo: Allegro molto

Adagio

Finale: Allegro

Silvio Bartoli (1989): Rapsodia Fantastica per pianoforte (2019)*

Maurice Ravel (1875 – 1937): Trio per violino, violoncello e pianoforte, in La min.

Modéré

Pantoum (Assez vif)

Passacaille (Très large)

Finale (Animé)

*brano commissionato da Ensemble Nuove Musiche per la VII edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona. Prima esecuzione assoluta

HINAKO KAWASAKI – VIOLINO

PIETRO BONATO – VIOLONCELLO

LUCIJA MAJSTOROVIĆ – PIANOFORTE

Hinako Kawasaki

Violinista giapponese, nata a Kobe, ha studiato a Kioto con Riko Murase (The Kyoto Municipal Kyoto Horikawa Senior High School of Music) e Reiko Otani (The Kyoto City University of Arts, Kyoto) ottenendo la laurea in Violino.

Successivamente si è diplomata al corso triennale di Alto perfezionamento in Violino presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma con Sonig Tchakerian, attualmente si sta perfezionando presso la stessa Accademia con Carlo Fabiano, in musica da Camera.

Nel 2012 è arrivata finalista a Osaka al concorso "OSAKA International Music Competition" e nel 2014 frequenta si distingue a Tokio nella "Seiji Ozawa Music Academy".

Si distingue per un suono morbido e preciso, assistito da una tecnica solida. Dal 2017 si è esibita come Violinista solista della Cappella Musicale Costantina.

Attualmente collabora con importanti istituzioni musicali e festival internazionali come: Young Talents Orchestra EY, Roma Tre Orchestra, Reate Festival di Rieti, I Solisti Aquilani, Orchestra da Camera di Perugia.

Pietro Bonato

Nato a Schio (VI), si è diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio “A.Pedrollo” di Vicenza. Ha frequentato corsi di perfezionamento con Marco Scano, Enrico Bronzi, Luca Simoncini, Patrizio Serino e Antonio Meneses. Allievo di Rocco Filippini presso l’accademia W. Stauffer di Cremona e di Ulrike Hoffman presso l’Accademia Musicale di Schio, si perfeziona con Giovanni Gnocchi presso la Scuola di Musica di Fiesole. Da poco ha concluso i suoi studi con Giovanni Sollima presso l’Accademia Nazionale di S. Cecilia. In ambito orchestrale, è stato primo violoncello dell’Orchestra Giovanile Italiana (OGI) e ha collaborato con l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Ha lavorato con l’orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza e con l’OFI (Orchestra Sinfonica Italiana); viene invitato regolarmente dall’Orchestra “L. Cherubini” per scelta del Direttore Artistico, Riccardo Muti. Ha esperienze orchestrali con direttori quali: Daniele Gatti, Riccardo Muti, Juraj Valcuha, Filippo Maria Bressan, Marco Angius, Andris Poga. Recentemente ha vinto l’audizione nel ruolo di Concertino presso la fondazione Lirico Sinfonica del Teatro di Cagliari. Lavora regolarmente con l’Orchestra di Padova e del Veneto.

Nel novembre del 2015 debutta come solista con il Concerto in La minore op.129 di Robert Schumann con l’Orchestra “Crescere in Musica” di Thiene, ad Olomouc (Rep.Ceca). Ha suonato con artisti quali: Giovanni Sollima, Andrea Lucchesini, Giovanni Gnocchi, Julius Berger, Pavel Vernikov. Si esibisce in duo con il pianista Andrea Miazzon, con il quale ha conseguito il 2° Premio al Concorso “Rospigliosi” di Musica da Camera. Nel 2018 fa’ parte, in qualità di unico violoncello, dell’Ensemble Novecento dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia.

Lucija Majstorović

Nata a Zagabria, è considerata in patria un autentico talento musicale. Il virtuosismo strumentale, combinato alla cultura musicale, anche del repertorio contemporaneo, la pongono precocemente all’attenzione delle principali istituzioni musicali croate. Sin da giovanissima ha preso parte a svariate competizioni, ottenendo più di venti premi internazionali ai concorsi “Bösendorfer” di Vienna, “Carl Czerny” di Praga, “EPTA” di Bruxelles, “Itaka” di Lubiana, “Zlatko Grgoševic” di Zagabria. Il suo debutto con l’orchestra è avvenuto all’età di undici anni dopodiché si è esibita come solita con le maggiori orchestre croate (Orchestra Sinfonica dell’Accademia di Musica di Zagabria, Orchestra da Camera di Zagabria, Orchestra Giovanile di Zagabria). Ha ottenuto il titolo Magister Artium dell’Accademia di Musica - Università di Zagabria e si è recentemente diplomata al corso di Alto Perfezionamento in Musica da Camera presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, col massimo dei voti e la lode. Attualmente si sta perfezionando con Bruno Canino.

Considerata una valente interprete del repertorio contemporaneo è ospite della Biennale di Musica Contemporanea di Zagabria, del Festival di Opatija, Jeunesses Musicales Croazia e Jeunesses Musicales Polonia, Festival musicale di Samobor, “HR Projekt” dell’Accademia di Musica di Zagabria; ha eseguito prime esecuzioni assolute di opere di molti compositori croati e stranieri, sovente a lei dedicate.

In Italia ha debuttato al Teatro Filarmonico con l’Orchestra Filarmonica dell’Arena di Verona, al Festival MiTo, insieme ad Andrea Lucchesini, e con l’Orchestra da Camera di Imola. Attiva sia nel repertorio solistico che cameristico, ha tenuto recital in importanti teatri in Croazia, Slovenia, Italia, Polonia e Germania.

Per il suo impegno verso la promozione e la diffusione del repertorio musicale contemporaneo croato è stata premiata dal Rettore dell’Università di Zagabria e dal Direttore dell’Accademia di Musica di Zagabria.

È diplomata anche in Percussioni.