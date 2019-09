Savona, Servizio Civile Universale: ecco come fare un’esperienza educativa a "Progetto Città"

Hai tra i 18 e i 29 anni e vuoi fare un’esperienza socio – educativa? Abiti in provincia di Savona o in Liguria? Allora Progetto Città può darti l’occasione per svolgere la tua attività nella provincia di Savona.

Anche quest’anno, infatti, la cooperativa Progetto Città aderisce al progetto di Servizio Civile Universale “Mercatore 20venti di Ponente” e dà l’occasione a 9 ragazzi tra i 18 e i 29 anni di “sperimentarsi” nei propri servizi per un anno (sul sito www.progettocitta.coop puoi trovare le sedi in cui svolgere le attività).

Il progetto prevede il supporto alle attività educative rivolte a minori e giovani dei centri e comunità e rappresenta un’occasione di crescita personale e di competenze specifiche nel settore per i volontari selezionati.

Il volontariato avrà una durata di 12 mesi e sarà retribuito con un assegno mensile di importo pari a 439,50 euro. Va ricordato che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile universale, pena l'esclusione dalla selezione. La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma domande on line (Dol) tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre 2019.

Per approfondimenti in merito alle attività previste ed al ruolo che verrà svolto dai volontari e per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.cnca.it/attivita/servizio-civile/bandi

Tutte le informazioni necessarie sono disponibili anche sul sito della cooperativa Agorà, titolare del progetto di SCU www.agoracoop.it/progetti/

Per richiedere ulteriori informazioni:

- Contattare Adelia Marenco, la referente per Progetto Città alla mail a.marenco@progettocitta.coop

- Oppure contattare, Silvio Masala referente del Cooperativa Agorà di Genova, alla mail smasala@consorzioagora.it