Marco Calcagno eletto nuovo presidente del Centro Atletica Celle Ligure

Passaggio del testimone in casa Centro Atletica Celle Ligure. Il sodalizio cellese, recentemente insignito del prestigioso riconoscimento della “Stella d’Argento CONI”, a quasi 38 anni dalla sua fondazione datata 21 Marzo 1982, si è riunito in Assemblea per procedere alla nomina di un nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei Soci si è espressa in favore di Marco Calcagno, 55enne cellese con un nutrito curriculum sportivo precedente legato soprattutto al Veloclub Olmo ed al mondo delle due ruote.

Marco è il 4° presidente nella storia del team cellese: all’esordio guidato da Franco Giuseppe Rebagliati, per poi giungere al lungo periodo di Flavio Crescione ed infine all’epoca attuale di Angelo Marchese.

Al termine dell’incontro Marco ha ringraziato i presenti per la fiducia risposta nella sua persona, auspicando la collaborazione di ognuno per poter garantire al sodalizio i supporti necessari per procedere al meglio nella intensa attività associativa ed organizzativa. Angelo Marchese, il Presidente uscente, ha confermato la sua piena disponibilità a proseguire nel supporto all’Associazione, rimanendo a far parte del Consiglio Direttivo.

Queste le sue parole: “Grazie Marco per la tua disponibilità e per il tuo coraggio. Come sempre quando si affronta una nuova sfida lo si fa per costruire nuove opportunità per se stessi e soprattutto per gli altri. Grazie perché non è facile trovare persone che abbiano voglia di assumersi responsabilità nel volontariato. Ora inizia un percorso nuovo per la nostra associazione e ti confermo che hai già da subito tutta la mia disponibilità ad affiancarti per rendere più agevole la fase di transizione. Buon lavoro a te ed a noi tutti che non ti faremo mancare il nostro appoggio.”

Prossimo impegno organizzativo per l’associazione cellese la manifestazione su strada “Corricelle” il cui svolgimento è previsto sabato 7 Dicembre. E in questi giorni scadono i termini per la candidatura dell’evento internazionale “Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa” all’inserimento nei calendari internazionali della European Athletics e IAAF e FIDAL. L’appuntamento 2020 sarebbe il numero 32.

Indispensabile, per il nuovo Consiglio Direttivo del CACL, dare priorità nel prossimo mese alle indispensabili verifiche ed incontri per valutare, con il partner principale del Comune di Celle Ligure, ogni aspetto di questo importante progetto.

Questa la composizione del nuovo Direttivo dell’Associazione: CALCAGNO MARCO Presidente; MARIANI ROBERTO Vice Presidente; LAPPONIA DANIELA Segretario-Tesoriere; MARCHESE ANGELO Presidente; CALCAGNO ILARIA Consigliere; DURANTE LUCA Consigliere; PICCININO AGOSTO ILARIA Consigliere; GRASSI GIUSEPPE Consigliere; AUXILIA GIUSEPPE Consigliere; GARBERO STEFANO Consigliere.