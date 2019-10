Cairo, disalveo e risagomatura del rio Ferrere: viabilità modificata

Viabilità modificata per i lavori di disalveo e risagomatura (per garantire il regolare deflusso delle acque) nel tratto terminale del rio Ferrere. L'ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale Fulvio Nicolini è stata pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Cairo Montenotte.

Per l'allestimento del cantiere, verrà istituito un senso unico alternato di marcia in strada Gaggiasco. Nei giorni scorsi, sono terminati i lavori di sfalcio nell'alveo, in vista dei lavori finanziati dalla Regione Liguria. 40 mila euro a valere sul Fondo Emergenza.

"In strada Gaggiasco tratto lato fiume - si legge sull'ordinanza - dalle ore 8.00 del giorno 3 ottobre 2019 fino a fine lavori, ai fini della sicurezza e dell’incolumità pubblica, della sicurezza e uniformità della circolazione veicolare e pedonale durante i lavori, sarà istituito un senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico e/o da movieri (oltre che vietata la sosta nrd)".